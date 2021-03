Alcon (ALC): die Ex-Nestlé- & Novartis-Tochter hat viel Potential! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Spezialsierung auf Augenheilkunde bei Alcon (ALC). Die Keilformation im Kursverlauf könnte sich in Kürze nach oben auflösen. Details bei ratgeberGELD.at

Symbol: ALC ISIN: CH0432492467

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr überzeugte die Aktie mit einem Kursplus von über 23 Prozent. Aktuell sehen wir einen Rücksetzer vom Allzeithoch zum 20er-EMA. Allein die langen Dochte der letzten Tageskerzen stören die Bilderbuch-Chartformation etwas.

Chart vom 16.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 63.80 CHF











Meine Expertenmeinung zu ALC

Meinung: Das Unternehmen wurde 1945 in Texas gegründet, war gehörte zwischenzeitlich zu Nestlé und Novartis. 2018 wurde es als Ausgründung sowohl an der NYSE als auch an der Schweizer Börse platziert. Der Firmensitz ist heute in Fribourg. Die fundamentalen Kennzahlen sehen nicht gerade ideal aus, der Chart deutet aber an, dass die Aktie offensichtlich doch nach oben will.

Mögliches Setup: Ein Ende des Lockdown könnte dazu beitragen, dass aufgeschobene Augenbehandlungen bald nachgeholt werden und die Geschäfte besser laufen. Der Markt wartet auf das Ende des Lockdown und nimmt hier womöglich auch Entwicklungen vorweg. Die detaillierten Infos zu diesem Long Setup gibt es im Trader Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALC.

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.