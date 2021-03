DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - DAX mit Rekord und VW auf der Überholspur

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Wieder aufwärts ging es am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 14.558 Punkte, vorübergehend stand er mit 14.602 Punkten erstmals über der 14.600er Marke. "Der nahende Terminbörsen-Verfall zieht den DAX", so ein Marktteilnehmer. Am Freitag laufen die März-Futures und -Optionen aus. Damit kommen die Basispreise ins Spiel, zunächst bei 14.600 und vielleicht auch der bei 14.700 Punkten. Gestützt wurde die Stimmung auch von den VW-Aktien, die ihren Kursaufschwung weiter beschleunigten. Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,6 Prozent auf 3.851 Punkte an.

Im DAX stiegen VW-Vorzüge um 6,7 Prozent auf 207,85 Euro. Die Stammaktien von VW schossen sogar um 11,5 Prozent auf 266,60 Euro nach oben. Porsche legten um 4,9 Prozent zu. Vor allem der zuversichtliche Ausblick von VW kam gut an. Ein Händler hob das ambitionierte Margenziel von 7 bis 8 Prozent heraus, das zudem schnell erreicht werden soll.

Die Wolfsburger, die ihre endgültigen Ergebnisse präsentiert haben, gelten zudem für viele Anleger als Favorit beim Thema Elektrifizierung. Zuletzt meldete VW angesichts des beschleunigten Wandels zur Elektromobilität einen deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten für Batteriezellen in Europa. "Dazu kommen heute Gerüchte über das Porsche-IPO, Optionskäufe vor dem Verfall, die Aufnahmen von VW in ESG-Fonds und so weiter", so ein Marktteilnehmer.

Von der NordLB hieß es, der "Powerday" am Montag habe gezeigt, wie dynamisch und intensiv der Vorstand das Thema Elektromobilität vorantreibe. Angesichts der Pandemie habe der Volkswagen-Konzern 2020 starke Ergebnisse erzielt, die insbesondere von Porsche, Audi und den Finanzdienstleistungen getragen worden seien. Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzüge auf 220 von 185 Euro erhöht.

Mit Blick auf die besonders stark steigenden Stammaktien verwiesen Händler vor allem auf so genanntes Spread-Management, nachdem Positionen auf einen parallelen Kursverlauf der beiden Aktien nun geplatzt sind.

BMW gewannen 3,5 Prozent und Daimler 1,7 Prozent, Continental legten um 3,5 Prozent zu. Im TecDAX gewannen Varta 14,4 Prozent. Händler machten hier als Kurstreiber einen Bericht aus, wonach Varta nun auch Batterien für Elektroautos herstellen will.

Auto-Index Spitzenreiter in Europa

Der europäische Stoxx-Auto-Index stand mit einem Plus von 2,1 Prozent an der Spitze der Branchenindizes in Europa. Daneben legten die Stoxx-Indizes der Technologie-Aktien, der Finanzdienstleister und der Pharma-Titel besonders deutlich zu. Auf der Verliererseite stand der Index der Öltitel, der um 1,1 Prozent nachgab.

Die Sorgen wegen der zunächst in vielen Ländern unterbrochenen Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca belasteten kaum. "Die Anleger haben im Moment Nerven wie Drahtseile", so QC Partners. "Da immer mehr Länder Astrazeneca-Impfungen aussetzen, verschieben sich auch die Aussichten für eine Durchimpfung der Bevölkerung nach hinten", sagte ein Händler. Ärzte warnten bereits vor einer Verschiebung der Impfzeitpläne. Zugleich mehrten sich aber die Stimmen von Experten, die die Aussetzung für überzogen halten und damit rechnen, dass der Impfstoff in Kürze wieder verabreicht werden wird.

Astrazeneca konnten sich um 3,6 Prozent erholen, gestützt auch von einer Hochstufung der Aktie auf "Kaufen" durch Jefferies.

Zalando-Ausblick kommt gut an

Gut kamen die Zahlen und der Ausblick von Zalando (+5%) an. Das Unternehmen plant 2021 ein weiteres Wachstum von bis zu 32 Prozent beim Bruttowarenvolumen mit einem noch stärkeren Gewinnanstieg.

Für die RWE-Aktie ging es 1,8 Prozent nach unten. Der Energieversorger ist im Geschäftsjahr 2020 wie zuvor bereits mitgeteilt deutlich gewachsen und strebt für 2021 eine höhere Dividende an. Der Ausblick wurde im Handel allerdings als vorsichtig bezeichnet.

Morphosys-Kursabsturz verwundert

Für Verwunderung sorgte der Kurseinbruch bei Morphosys von 10,6 Prozent. Möglicherweise reagierten Marktteilnehmer auf die Ankündigung erhöhter Investitionen in den F&E-Bereich oder darauf, dass keine andere Meilensteinzahlung als die von Glaxosmithkline im Ausblick enthalten sei, hieß es im Handel. Zum deutlichen Anstieg der Ausgaben hätten auch höhere Vertriebs- und Gemeinkosten beigetragen hätten, bemerkten die Analysten von Bryan Garnier.

Nach endgültigen Zahlen fielen Wacker Chemie um 6,0 Prozent. Die Analysten von Warburg sprachen von einem ernüchternden Ausblick. Belastet von den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Maschinenbauer Singulus 2020 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Kurs büßte 6,4 Prozent ein.

Starke Zahlen von Frankreichs Telekombetreiber Iliad ließen die Aktie um 4,5 Prozent steigen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten die Erwartungen überbieten. Hervorgehoben wurde die Margenstärke.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.850,96 +21,12 +0,6% +8,4% Stoxx-50 3.289,49 +27,88 +0,9% +5,8% Stoxx-600 426,82 +3,74 +0,9% +7,0% XETRA-DAX 14.557,58 +96,16 +0,7% +6,1% FTSE-100 London 6.803,61 +53,91 +0,8% +4,5% CAC-40 Paris 6.055,43 +19,46 +0,3% +9,1% AEX Amsterdam 683,65 +4,85 +0,7% +9,5% ATHEX-20 Athen 2.072,52 +27,41 +1,3% +7,1% BEL-20 Brüssel 3.859,99 -1,97 -0,1% +6,6% BUX Budapest 44.268,77 +556,93 +1,3% +5,1% OMXH-25 Helsinki 4.955,86 +1,05 +0,0% +8,1% ISE NAT. 30 Istanbul 1.641,90 +10,90 +0,7% +0,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.466,29 +18,16 +1,3% +0,1% PSI 20 Lissabon 4.817,73 +17,44 +0,4% -1,3% IBEX-35 Madrid 8.657,70 +22,30 +0,3% +7,2% FTSE-MIB Mailand 24.261,12 +121,67 +0,5% +8,6% RTS Moskau 1.552,81 +8,82 +0,6% +11,9% OBX Oslo 942,10 -3,65 -0,4% +9,7% PX Prag 1.078,08 -3,43 -0,3% +5,0% OMXS-30 Stockholm 2.180,14 +18,31 +0,8% +16,3% WIG-20 Warschau 1.981,41 -19,83 -1,0% -0,1% ATX Wien 3.176,99 +11,97 +0,4% +13,7% SMI Zürich 10.944,48 +77,15 +0,7% +2,3% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,1894 -0,26% 1,1919 1,1927 -2,6% EUR/JPY 129,67 -0,38% 130,18 130,17 +2,8% EUR/CHF 1,1016 -0,42% 1,1055 1,1065 +1,9% EUR/GBP 0,8562 -0,22% 0,8618 0,8589 -4,1% USD/JPY 109,03 -0,11% 109,22 109,13 +5,6% GBP/USD 1,3891 -0,04% 1,3831 1,3886 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,5032 +0,08% 6,4998 6,5004 +0,0% Bitcoin BTC/USD 55.604,75 -1,00% 54.943,00 56.433,74 +91,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,67 65,39 -1,1% -0,72 +32,8% Brent/ICE 68,29 68,88 -0,9% -0,59 +32,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,04 1.730,74 +0,0% +0,30 -8,8% Silber (Spot) 25,97 26,22 -1,0% -0,25 -1,6% Platin (Spot) 1.213,58 1.215,35 -0,1% -1,78 +13,4% Kupfer-Future 4,07 4,15 -1,8% -0,07 +15,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 13:06 ET (17:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.