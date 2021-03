(shareribs.com) Johannesburg 16.03.2021 - Die Brauereigruppe Heineken bringt ein Hard Seltzer-Produkt auf den europäischen Markt. In Mexiko und Neuseeland wurde das Produkt bereits erfolgreich getestet. Die Brauereien dieser Welt arbeiten seit Jahren an immer neuen Produktkreationen, um das schwächelnde traditionelle Biergeschäft auszugleichen. Hard Seltzer hat sich in einigen Märkten bereits als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...