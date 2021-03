NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 52 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Ziel berücksichtige nun die vollständige Konsolidierung des zugekauften Wettbewerbers Bombardier Transportation, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der mittelfristigen Wachstumsperspektiven bleibe es bei dem positiven Votum für die Aktien des Bahntechnik-Herstellers./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 13:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 16:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

