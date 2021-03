DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots



16.03.2021 / 20:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Geschäftsführung hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 222.425 neuen Aktien beschlossen. Den Aktionären der Fonterelli GmbH & Co. KGaA wird das Bezugsrecht auf bis zu 222.425 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien im Verhältnis 113:41 (d.h. 113 alte Aktien gewähren das Recht zum Bezug von 41 Neuen Aktien) zum unmittelbaren Bezug zum Bezugspreis von 2,90 EUR angeboten. Aktionäre können ihr Bezugsrecht vom 23. März 2021 bis zum 6. April 2021 ausüben. Nicht aufgrund des Bezugsrechts gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist noch nicht erfolgt, wird jedoch alsbald erwartet. Gemäß der Regelung in § 4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Nummer 2 des Wertpapierprospektgesetzes wurde für die Durchführung des Bezugsangebots ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt. Das Wertpapier-Informationsblatt, der Zeichnungsschein sowie das Bezugsangebot sind in Kürze auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar. Die Mittelverwendung ist für die Erweiterung des Warenbestands, für den Erwerb von Pre-IPO-Beteiligungen und für eine Tochtergesellschaft, die wiederum Mehrheitsbeteiligungen erwerben soll, vorgesehen. Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München



Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de Kontakt:Dr. Andreas BeyerGeschäftsführerFonterelli GmbH & Co. KGaAWaldhornstr. 680997 MünchenMehr Informationen unterwww.fonterelli.de 16.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de