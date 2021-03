Die Software Critical Event Management (CEM) von Everbridge unterstützt die schnelle Verteilung von Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffes und übernimmt somit weiterhin eine entscheidende Rolle bei der effizienten Koordination der weltweiten Impfmaßnahmen

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), das weltweit führende Unternehmen im Bereich des Critical Event Management (CEM), gab heute bekannt, dass sich eine der weltweit größten zwischenstaatlichen Organisationen, die in Dutzenden von Ländern tätig ist, für die Software-Plattform des Unternehmens zur Impfstoffverteilung entschieden hat, mit deren Unterstützung sie die Planung, Verfolgung und Kommunikation von Impfmaßnahmen sowie die Impfstoffverabreichung verwalten wird.

Eine gründliche Analyse alternativer Angebote zeigte, dass Everbridge alle Anforderungen der zwischenstaatlichen Organisation erfüllt, die auf internationale humanitäre Einsätze spezialisiert ist. Die Organisation wird die Software für die Impfstoffverteilung einsetzen, um die Planung, Verwaltung, Nachverfolgung und Berichterstellung in Bezug auf Millionen von Impfstoffdosen für externe und mobile Mitarbeiter in aller Welt auf schnelle Weise zu automatisieren.

"Als Unternehmen mit einer Mission ist Everbridge nach wie vor bestrebt, mit Regierungsbehörden, Gesundheitsbehörden und Unternehmen beim Austausch und beim Einsatz von Best Practices auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und die Verteilung des Impfstoffs zu beschleunigen", so David Meredith, CEO von Everbridge. "Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Lösungen für das Critical Event Management eingesetzt werden, um die Verteilung von Millionen von Impfstoffdosen an humanitäre Teams zu unterstützen, die überall auf der Welt lebensrettende Arbeit leisten."

Im Januar 2021 führte Everbridge COVID-19 Shield: Vaccine Distribution ein, eine Erweiterung der CEM-Plattform des Unternehmens, die das gesamte Spektrum an Organisationen abdeckt, die den Coronavirus-Impfstoff entwickeln, herstellen, transportieren, verteilen, regulieren und verabreichen. Das Angebot stellt Regierungsbehörden und Organisationen eine zentrale, einheitliche Plattform bereit, um die Impfstoff-Koordinierung und die Kommunikation sowie die Verteilung für die Bürger bzw. Mitarbeiter zu beschleunigen. Die CEM-Plattform von Everbridge, die die Basis für das digitale Impfstoffverteilungssystem bildet, wurde in jüngster Zeit für eine Reihe von Organisationen bereitgestellt, unter anderem für die gesamte Bevölkerung des US-amerikanischen Bundesstaats West Virginia, die Countys Sarasota und Indian River, den Bundesstaat Florida, die Nation der Muscogee (Creek), den viertgrößten Indianerstamm in den USA, das Leon County Department of Health sowie für weitere öffentliche und privatwirtschaftliche Organisationen.

Mit COVID-19 Shield: Vaccine Distribution von Everbridge erhalten öffentliche und privatwirtschaftliche Organisationen folgende Möglichkeiten: Koordinierung der Zahl der geimpften Mitarbeiter, Kontrolle der Personendichte und des Zugangs zu Bürogebäuden je nach Impfstatus sowie Erhalt zeitnaher Warnmeldungen, wenn Mitarbeiter Krankheitssymptome melden, sodass die betreffenden Organisationen schnell reagieren können, um Mitarbeiter und Besucher zu schützen.

Im Hinblick auf staatliche Stellen ermöglicht Everbridge den Führungskräften der Bundesstaaten, Städte und Bezirke eine schnelle Koordinierung der Kommunikation mit der Bevölkerung, die schnelle Automatisierung der Terminvereinbarung und der Überwachung der Anmeldungen, eine schnelle Verfolgung der Verfügbarkeit von Impfstoffen, die Sicherstellung, dass die Impfdosen schnell an die richtigen Einrichtungen geliefert werden und nicht verderben, und die schnelle Terminplanung für die Bürger, um lange Wartezeiten und Probleme in den Callcentern zu vermeiden.

Weltweit betrachtet wird keine andere Softwarelösung von so vielen kommunalen, bundesstaatlichen und Zentralregierungen eingesetzt wie die Plattform von Everbridge. Sie bietet die Möglichkeit, mehr als 700 Millionen Menschen in über 200 Ländern zu erreichen. Allein in den USA unterstützt Everbridge mehr als 70 Bundesbehörden, darunter die Federal Communications Commission, die Nuclear Regulatory Commission, die Ministerien für Verteidigung, Handel, Energie, Inneres, Justiz sowie Gesundheitspflege und Soziale Dienste, das Consumer Financial Protection Bureau, die Federal Deposit Insurance Corporation, die Environmental Protection Agency, das National Cancer Institute und das Friedenskorps.

Everbridge ist der erste Anbieter von bevölkerungsweit einsetzbaren Warnsystemen, der auch fünf Länder der Europäischen Union bei der Umsetzung der EU-Richtlinie unterstützt, die von den Mitgliedsländern die Einrichtung eines bevölkerungsweit einsetzbaren Warnsystems bis Juni 2022 verlangt. Everbridge unterstützt bevölkerungsweit einsetzbare Warnsysteme in verschiedenen Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, dem Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und Südamerika, darunter Australien, Griechenland, Island, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Peru, Singapur und Schweden. Die bevölkerungsweit einsetzbaren Warnsysteme von Everbridge kommen auch in einigen der bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten zum Einsatz, darunter in Florida, New York und Kalifornien, in mehr als 3.700 Gemeinden, Countys und Städten in 49 der 50 US-Bundesstaten, in allen kanadischen Provinzen sowie in Europa und Asien. Die Systeme werden auch in mehreren bevölkerungsreichen Bundesstaaten Indiens eingesetzt.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Businesses Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.600 Kunden aus aller Welt darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsunternehmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston (USA) sowie weitere Niederlassungen in 20 Städten in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.everbridge.com

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussichtlich", "sollten", "überzeugt sein", "anstreben", "projektieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "Prognosen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen" sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Anwendung Mass Notification und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

