NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ernennung des ehemaligen Siemens-Healthineers-Managers Michael Sen zum künftigen Chef der Infusionstochter Kabi verleihe der Diskussion um die Restrukturierung des Medizinkonzerns Fresenius zusätzliches Gewicht, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar scheine es so zu sein, dass Kabi weiterhin zum Konzern gehören dürfte; aber vielleicht gebe es nun Raum für einige Portfolioveräußerungen, fuhr Adlington fort. Denn schließlich verlasse der bisherige Kabi-Chef Mats Henriksson das Unternehmen laut Pressemitteilung wegen "unterschiedlicher Vorstellungen zur weiteren Ausrichtung von Fresenius Kabi"./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 18:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de