NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der Vorlage detaillierter Jahreszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das etwas niedrigere Ziel berücksichtige vor allem höhere Rückstellungen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bleibe aber dabei, dass RWE unter den großen Anbietern erneuerbarer Energien zu den am attraktivsten bewerteten Titeln gehöre./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

