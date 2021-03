Kundenspezifische Services, zertifizierter technischer Support und eine vereinfachte Zahlungsstruktur helfen Kunden bei der optimalen Ausnutzung von GCP-Lösungen

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen und Google Cloud Premier Partner, ist offizieller Reseller für Google Cloud in Großbritannien und Irland (UK&I) geworden. Mit dieser Ernennung kann SoftServe die End-to-End-Bereitstellung und das Management von Google-Cloud-Lösungen unterstützen, von der Anwendungsentwicklung bis hin zur Kostenkontrolle, und seine UK&I-Kunden durch die komplexe Landschaft des Public-Cloud-Ressourcenmanagements führen. SoftServe plant, die Ernennung zum Google Cloud Reseller in Zukunft auch für seine anderen Betriebsregionen anzustreben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316006085/de/

"Google Cloud ist ein wichtiger Partner für SoftServe. Zusammen mit unserer technischen Kompetenz, unserem fundierten Fachwissen und dem Zugang zu den unzähligen zusätzlichen Funktionen und dem Wissen bezüglich Google Cloud können wir problemlos Lösungen und Technologie-Stacks bereitstellen", so Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President für EMEA und Global Financial Services bei SoftServe. "Indem wir unsere Klienten bei der Umstellung auf das Ökosystem von Google Cloud unterstützen, möchten wir sicherstellen, dass sie ihren Kunden Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Kosten managen können, um die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit der Lösungen zu gewährleisten. Als offizieller Reseller von Google Cloud in UK&I wird SoftServe unseren Kunden volle Transparenz über die Kostenentwicklung ermöglichen, sowohl bei der Lösungsentwicklung als auch beim operativen Management."

"Um die größten Herausforderungen unserer Kunden mit Google Cloud zu lösen, ist die Fähigkeit, Google-Cloud-Produkte und -Services weiterzuverkaufen, ein zentraler Aspekt unserer Möglichkeiten, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen", ergänzt Jack Oakley, EMEA Google Cloud Partnership Lead bei SoftServe. "Als offizieller Reseller für Google Cloud in UK&I ist SoftServe nun in der Lage, diese Kunden noch effektiver auf ihrem Weg zur Nutzung von Google Cloud als Enabler für ihr Unternehmen zu unterstützen."

Vorteile als Google Cloud Reseller

Zusätzliche Vorteile

Sie zahlen den gleichen Preis für Google-Cloud-Produkte und -Services, erhalten aber zusätzliche Service-Level-Vorteile, darunter Kostenoptimierung und verbesserten Kundensupport. SoftServe kann enger mit Kunden zusammenarbeiten, die auf die individuellen Geschäftsanforderungen der Kunden zugeschnittene Google-Cloud-Lösungen anbieten, um die Nutzung des Google-Cloud-Technologie-Stacks zu verbessern und alle Aspekte des Geschäftsbetriebs zu optimieren.



Sie zahlen den gleichen Preis für Google-Cloud-Produkte und -Services, erhalten aber zusätzliche Service-Level-Vorteile, darunter Kostenoptimierung und verbesserten Kundensupport. SoftServe kann enger mit Kunden zusammenarbeiten, die auf die individuellen Geschäftsanforderungen der Kunden zugeschnittene Google-Cloud-Lösungen anbieten, um die Nutzung des Google-Cloud-Technologie-Stacks zu verbessern und alle Aspekte des Geschäftsbetriebs zu optimieren. Kontinuierlicher Support

Greifen Sie auf den Pool von SoftServe-Ingenieuren zu, die gemeinsam über eine langjährige Erfahrung mit Google-Cloud-Technologien und -Prozessen verfügen und Ihnen einen "Schritt für Schritt"-Support bieten, vom ersten Audit bis zur laufenden Beratung.



Greifen Sie auf den Pool von SoftServe-Ingenieuren zu, die gemeinsam über eine langjährige Erfahrung mit Google-Cloud-Technologien und -Prozessen verfügen und Ihnen einen "Schritt für Schritt"-Support bieten, vom ersten Audit bis zur laufenden Beratung. Vereinfachte Zahlungen

Profitieren Sie von den Vorteilen einer flexiblen Rechnungsstellung und einer transparenten Kostenüberwachung in Echtzeit über ein individuelles Dashboard.

SoftServe kann Ihnen ein optimiertes operatives Management Ihrer Google-Cloud-Umgebung bereitstellen und modernste Lösungen für Ihre dringendsten Herausforderungen implementieren. Bitte besuchen Sie die Google Cloud Partnerseite von SoftServe, um mehr zu erfahren.

Über SoftServe

SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

