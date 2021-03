San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - -Allied Telesis, ein führender Anbieter von Hard- und Softwareprodukten, die es Kunden ermöglichen, sichere, funktionsreiche und skalierbare Datenaustauschlösungen zu entwickeln, gab heute seine Partnerschaft mit Purple, dem Unternehmen für intelligente Räume, bekannt. Die Unternehmen werden beim Wireless Access Point der Serie TQ5403 zusammenarbeiten.Bei der Optimierung der Betriebskosten und der Einhaltung der Vorschriften für die öffentliche Sicherheit spielen Datenanalysen eine bedeutende Rolle. Die Betriebskosten für den Betrieb eines Veranstaltungsortes können schnell den Gewinn auffressen.Wollen Unternehmen gleichzeitig staatliche Auflagen erfüllen, die Sicherheit der Besucher gewähren und die betriebliche Effizienz optimieren, können Daten und neue Technologien ihnen helfen zu erkennen, wo Einsparungen möglich sind.Die Lösung von Purple fügt sich in ein bestehendes WLAN-Netzwerk ein und liefert eine Reihe von detaillierten Analysen zum Verhalten der WLAN-Nutzer. Unternehmen können die im Purple-Portal dargestellten Informationen nutzen, um ihren Gästen ein verbessertes WLAN-Erlebnis zu bieten, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen.Die Integration mit der Lösung von Purple ist jetzt in der neuesten Firmware-Version für die Allied Telesis TQ5403-Serie von Wireless Access Points verfügbar. Der TQ5403 ist der weltweit erste Hybrid-Access-Point, der sowohl Mehrkanal- als auch Einkanal-Funkarchitekturen ("Channel Blanket") unterstützt.Die Kombination ermöglicht die bestmögliche Abdeckung und Servicequalität für große Veranstaltungsorte, geschäftige Büros, Außenbereiche und industrielle Umgebungen.Die Channel Blanket-Technologie von Allied Telesis beseitigt Einschränkungen beim mobilen Roaming und Probleme mit Kanalinterferenzen. Durch den Einsatz des Purple Captive Portals wird die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Betriebskosten werden gesenkt. Unsere leistungsstarken Netzwerkautomatisierungslösungen für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, Autonomous Management Framework (AMF)&a=Autonomous+Management+Framework+(AMF)) und Autonomous Wave Control (AWC)&a=Autonomous+Wave+Control+(AWC)), sparen Unternehmen nachweislich Zeit und Geld und sind einfach zu bedienen.Informationen zu PurplePurple hilft Veranstaltungsorten, die Sicherheit zu optimieren, den Service für ihre Kunden zu verbessern und den Umsatz zu steigern, indem wir verschiedene Datenquellen wie WLAN, Access Points, Sensoren, BLE-Beacons, PoS und CCTV mit unserer cloudbasierten Plattform verbinden. Das erlaubt Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über das Geschehen in ihrem Raum. So können sie fundierte Entscheidungen treffen und über mehrere integrierte intelligente Raumlösungen entsprechende Maßnahmen einleiten.Informationen zu Allied TelesisAllied Telesis stellt seit über 30 Jahren zuverlässige, intelligente Konnektivitätslösungen für Anwendungsfälle jeder Art bereit - angefangen bei Unternehmensorganisationen bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten rund um den Globus. Wir sind kontinuierlich damit beschäftigt, die Art und Weise der Bereitstellung und Verwaltung unserer Dienste und Anwendungen zu optimieren, um eine Wertsteigerung zu erzielen und Betriebskosten senken zu können. Besuchen Sie uns online auf www.alliedtelesis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/884909/Allied_Telesis_Inc___Logo.jpgPressekontakt:Graham WalkerAllied Telesis Inc.+1 408-519-8700Original-Content von: Allied Telesis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61073/4865740