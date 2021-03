von Emmeran Eder, Euro am Sonntag Jubelstimmung herrschte Ende Januar an der Börse Amsterdam. Erstmals übertrafen die Niederländer die Börse London in einem Monat beim durchschnittlichen Volumen täglich gehandelter Aktien. Für 9,2 Milliarden Euro wurden in Amsterdam pro Tag Aktien getradet, in London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...