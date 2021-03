Eine Analyse von Morgan Stanley zeigt, dass Teslas Anteil am US-amerikanischen Elektrofahrzeug-Markt im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gesunken ist. Dabei scheint der Elektroautobauer Marktanteile an seinen Konkurrenten Ford zu verlieren.? Elektroautoverkäufe in den USA steigen? Ford schnappt Tesla Marktanteile weg? Konkurrenzdruck durch traditionelle Autobauer nimmt zuMorgan Stanley schätzt laut "CNN Business", dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...