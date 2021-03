LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" schreibt zum Impfstopp:

Die Begründung von Gesundheitsminister Jens Spahn, warum er die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt hat, muss man erst einmal so akzeptieren. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, Spahn hört nach eigenem Bekunden auf den Rat der Wissenschaft, wie es die Politik seit Beginn der Pandemie permanent tut. Wobei man jetzt auch kritisch hinterfragen kann, warum der Impfstoff überhaupt die Zulassung erhalten hat, wenn es offenbar doch ein gravierenderes gesundheitliches Risiko gibt - und sei es nur in extrem wenigen Fällen. Die Folgen der Entscheidung sind verheerend. Mit dem Stopp der Astranzeneca-Impfungen bricht vorläufig eine wichtige Säule der deutschen Impfstrategie weg; die Erfüllung des Wunsches, endlich aus der Coronakrise zu kommen, könnte dadurch wieder in weite Ferne rücken./yyzz/DP/eas