17.03.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten, was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidance-erhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Dann startete eine kräftige Korrekturphase, die sich letzte Woche nach Bodenbildung wieder langsam zu verabschieden schien - bis heute Nacht: Plug Power muss Bilanzen 2018,2019, 2020 korrigieren - den veröffentlichten Zahlen kann nicht mehr vertraut werden! Oder wie es ernüchternd am End einer völlig unerwarteten und schockwellenauslösenden Meldung heisst: ...

