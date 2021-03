DJ MÄRKTE ASIEN/Risikoscheu vor Beschlüssen der US-Notenbank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Handel an den ostasiatischen Börsen ist am Mittwoch von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. An den meisten Plätzen werden leichte Verluste verzeichnet, womit sie den Vorgaben des Dow-Jones-Index vom Dienstag folgen.

Viele Teilnehmer zeigen sich risikoscheu wegen der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank. Für Spannung sorgt vor allem die Frage, ob und wie die Bank auf die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditren reagieren wird, die zwischenzeitlich Auslöser umfangreicher Verkäufe an den globalen Aktienmärkten waren.

Die Risikoaversion spiegelt sich auch in den Käufen von vermeintlich sicheren Anlagen, wie etwa dem Dollar, dem Yen oder auch Gold. Bereits am Vortag nach Börsenschluss in Ostasien hatten sich der Dollar und die japanische Währung kräftig verteuert.

Die kleinen Verluste des Nikkei-Index von 0,2 Prozent auf 29.852 Punkte in Tokio gehen laut Händlern vorwiegend auf das Konto von Automobil-, Energie- und Transportwerten, während Halbleiteraktien im Einklang mit den US-Vorgaben zulegen.

Der Markt in Hongkong ist nach minimalen Gewinnen zum Start leicht ins Minus abgerutscht. China Mobile und China Telecom sind erneut gesucht mit Gewinnen von jeweils über 1 Prozent. Sie profitieren von der Spekulation auf eine zusätzliche Notierung als A-Aktien in Schanghai, das neue Anleger anlocken würde.

In Südkorea drücken neben der Vorsicht der Anleger auch schwache Arbeitsmarktdaten den Kospi ins Minus. Dass die Jobdaten die koreanische Notenbank zwingen könnte, an der lockeren Geldpolitik noch länger festzuhalten, stützt aktuell nicht. Die Analysten von Nomura erwarten, dass die Bank ihre rekordniedrigen Zinsen bis ins kommende Jahr beibehalten dürfte. Vor allem Stahl-, Energie- und Batterieaktien werden abverkauft.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.794,40 -0,48% +3,15% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.852,41 -0,23% +8,46% 07:00 Kospi (Seoul) 3.035,11 -1,05% +5,63% 07:00 Schanghai-Comp. 3.428,26 -0,54% -1,29% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.891,92 -0,47% +5,77% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.103,05 -0,08% +9,22% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.618,97 -0,31% -0,39% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:23 % YTD EUR/USD 1,1902 -0,0% 1,1902 1,1921 -2,6% EUR/JPY 129,89 +0,1% 129,73 130,16 +3,0% EUR/GBP 0,8572 +0,1% 0,8563 0,8619 -4,0% GBP/USD 1,3885 -0,1% 1,3899 1,3831 +1,5% USD/JPY 109,14 +0,1% 109,00 109,19 +5,7% USD/KRW 1131,43 +0,1% 1130,80 1131,40 +4,2% USD/CNY 6,5024 -0,1% 6,5059 6,5001 -0,4% USD/CNH 6,5019 +0,0% 6,5017 6,4992 -0,0% USD/HKD 7,7661 +0,0% 7,7651 7,7655 +0,2% AUD/USD 0,7730 -0,2% 0,7746 0,7737 +0,4% NZD/USD 0,7177 -0,2% 0,7193 0,7189 -0,1% Bitcoin BTC/USD 55.603,85 -1,2% 56.304,00 55.314,99 +91,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,93 64,80 +0,2% 0,13 +33,4% Brent/ICE 68,42 68,39 +0,0% 0,03 +32,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,99 1.732,16 +0,2% +3,84 -8,5% Silber (Spot) 25,89 25,95 -0,2% -0,06 -1,9% Platin (Spot) 1.210,00 1.216,18 -0,5% -6,18 +13,0% Kupfer-Future 4,08 4,08 +0,0% +0,00 +15,7% ===

