Wer vor zehn Jahren in Amazon-Aktien investiert und die Aktien behalten hätte, hätte einen Wertzuwachs von etwa 1.660 % erlebt. Eine Investition in Netflix-Aktien hätte im gleichen Zeitraum eine Rendite von 1.720 % erbracht. Es gibt andere großartige Unternehmen, die in letzter Zeit noch bessere Renditen erzielt haben. Die Aktie des E-Commerce-Dienstleisters Shopify ist beispielsweise in den letzten fünf Jahren um mehr als 4.480 % gestiegen. Man wird nicht immer eine Aktie zum besten Preis kaufen, ...

