Das Warten auf die US-Notenbank hat begonnen. In der DAX-Chartanalyse bewegen wir uns an Rekordlevels jedoch ohne Momentum. Welche Szenarien sind hier denkbar? Weitere DAX-Rekorde gesehen Wir starteten nach einer recht starken Vorbörse und dem US-Reversal am Montagabend deutlich erholter in den Dienstag. Das so entstandene GAP (Kurslücke zum Vortag) blieb geöffnet und die Dynamik zeigte sich vorrangig auf der Oberseite. Vom Konjunkturoptimismus getragen, ...

