CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument CA38871L2084 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument CA38871L2084 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AHZ CA09258M1014 BLACKROCK GOLD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument AHZ CA09258M1014 BLACKROCK GOLD EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AMI DE0008131350 AMALPHI AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument AMI DE0008131350 AMALPHI AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument N1N FR0011675362 NEOEN S.A.EO 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument N1N FR0011675362 NEOEN S.A.EO 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument C4X FR0010095596 ONXEO S.A. AC.PORT.EO-,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument C4X FR0010095596 ONXEO S.A. AC.PORT.EO-,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument JP3281630008 KENEDIX INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument JP3281630008 KENEDIX INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument S4VC GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument S4VC GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument ELP0 US20441B3087 CIA PARAN. EN. ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument ELP0 US20441B3087 CIA PARAN. EN. ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument AP6 FI0009009377 CAPMAN OYJ EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument AP6 FI0009009377 CAPMAN OYJ EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument CA86882A2083 SURGE EXPLORATION INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument CA86882A2083 SURGE EXPLORATION INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument 8ZF GB00BF3DT583 POLAREAN IMAG.LS-,00037 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021The instrument 8ZF GB00BF3DT583 POLAREAN IMAG.LS-,00037 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument 9M0 SE0015660014 ACRINOVA AB A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument 9M0 SE0015660014 ACRINOVA AB A EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument R2U US7567641060 RED LION HOTELS DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument R2U US7567641060 RED LION HOTELS DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument 1MMA SG1DC0000006 MM2 ASIA LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument 1MMA SG1DC0000006 MM2 ASIA LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument CEM2 IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument CEM2 IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument QDVM IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument QDVM IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument IUSR IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument IUSR IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument EDMF IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021The instrument EDMF IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021