The following instruments on XETRA do have their first trading 17.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.03.2021Aktien1 JE00BM90BX45 Team PLC2 GB00BJ05QC14 Actual Experience PLC3 GB00BK63S759 Brickability Group PLC4 GB00BGGK0V60 The Panoply Holdings plc5 CA69375L1058 Pac Roots Cannabis Corp.6 US01609Y1082 Alibaba Health Information Technology Ltd.7 KYG2586J1177 CST Group Ltd.8 CA7810731017 Rritual Superfoods Inc.9 CA86882X1096 Surge Battery Metals Inc.10 CA05258G1028 Australian Goldfields Ltd.Anleihen/ETF1 XS2189784957 HTA Group Ltd.2 DE000NLB3QV3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 CH1100259758 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG4 DE000HVB5A65 UniCredit Bank AG5 DE000A161RM9 Bayerische Landesbodenkreditanstalt6 XS2310118976 Caixabank S.A.7 AU3SG0002025 New South Wales Treasury Corp.8 XS2320533131 Repsol International Finance B.V.9 XS2321466133 Barclays PLC10 DE000HLB21E3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB20J4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB87B0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB87A2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 XS2320453884 UPM Kymmene Corp.15 IE00BN4PXC48 UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF