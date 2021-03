Seit drei Tagen bewegt sich der Goldpreis in einer ausgesprochen engen Tradingrange von 15 Dollar. Am Abend steht ein Event ganz oben auf dem Radar der Anleger: Die Sitzung der US-Notenbank.Auch aus charttechnischer Sicht befindet sich das gelbe Edelmetall in einer ausgesprochen spannenden Phase. Mit Argusaugen dürften die Marktakteure auf zwei Marken achten: 1.700 Dollar und 1.650 Dollar. Bei 1.700 Dollar verläuft eine wichtige Unterstützungszone, die es zu verteidigen gilt. Bei einem ...

