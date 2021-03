Wer mehr über Aktien, ETF und Krypto lernen will, kann das mithilfe von Medienangeboten tun. Wir stellen euch sechs populäre Podcasts vor, die wichtige Finanzbildung bieten. Über Geld spricht man nicht, heißt es im Volksmund. Was für ein Quatsch! Wir sprechen über Gehaltsentwicklungen im Freundes- und Kollegenkreis ("Was verdienst du?"), über Sparangebote ("Disney Plus zum halben Preis") oder über Aktienkurse und Börsennews ("Tesla ist recht günstig gerade"). Letzteres passiert glücklicherweise auch im Rahmen vieler Podcasts, sodass das Know-how auch einer breiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...