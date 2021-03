Der Medienkonzern Thomson Reuters Corp. (ISIN: CA8849037095, NYSE: TRI) wird am heutigen Mittwoch (Record date war der 5. März 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,405 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,62 US-Dollar gezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 88,35 US-Dollar bei 1,83 Prozent (Stand: 16. März 2021). Im Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...