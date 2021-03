Nachdem in immer mehr Ländern die Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca vorerst gestoppt wurde, rücken die Impfstoffe der Mitbewerber immer mehr in den Vordergrund - insbesondere die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Moderna und CureVac. Alle drei Aktien konnten sich zuletzt sehr stark präsentieren, die Aktie von Moderna konnte am Dienstag im US-Handel jedoch einen deutlichen Kurssprung von fast neun Prozent hinlegen. Der Grund für die starke Performance war die Meldung, dass Moderna eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...