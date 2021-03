Über Twitterkonten von Barack Obama, Bill Gates und weiteren Prominenten wurde im Juli 2020 dazu aufgefordert, Bitcoins zu schicken. Der damals noch minderjährige Drahtzieher des Hackerangriffs muss jetzt ins Gefängnis. Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates: Im vergangenen Juli kaperten Hacker die Twitterkonten diverser Promis. Nun hat Graham Ivan C., der als "Drahtzieher" der Cyber-Attacke gilt, einen Deal mit den Justizbehörden gemacht. Der erst 18-Jährige legte am Dienstag bei Gericht in Florida ein Geständnis ab und akzeptierte drei Jahre Jugendhaft. Er war nur wenige Tage nach dem spektakulären Hack, bei dem...

