Darum geht's im Video: Große Krisen haben in der Vergangenheit nicht nur für Volatiltiät an den Finanzmärkten gesorgt, sondern auch für einen Favoritenwechsel am Aktienmarkt. Warum das so war und nun eine asiatische Dekade beginnen könnte - hier die Einschätzungen von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan. 00:00 Darum sorgen Krisen für einen Favoritenwechsel? 01:17 Was spricht für eine asiatische Dekade? 03:45 Quo vadis China - ist die Corona-Krise ganz ausgestanden? 04:55 So Deutschland profitiert vom China-Schwung 06:04 Das sind Chinas Baustellen und Probleme 08:42 Wieviel Potential haben China-Aktien noch? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/