Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch zum Handelsstart knapp ins Minus rutschen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte einen Abschlag von 0,2 Prozent für den Index.Auch an anderen Börsen könnte es zum Handelsstart leicht nach unten gehen. Größere Bewegungen werden aber nicht erwartet. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend abwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...