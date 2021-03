Hong Kong (ots) - Pünktlich zum Frühlingsanfang bietet ANNK zwei Wochen lang, vom 8. bis 21. März, unglaubliche 25% Rabatt auf das gesamte Produktsortiment. Zusätzlich gibt es 30% Rabatt auf die Deals der Woche, so dass Kunden die Möglichkeit haben, von einer Reihe von Rabatten zu profitieren.Kaufen Sie das gesamte ANNKE-Sortiment an intelligenten Sicherheitslösungen mit dem 25% Rabatt-Code - SPRING25: https://www.annke.com/Kaufen Sie ANNKE DDW (Deal der Woche) Angebote hier:https://www.annke.com/pages/deal-of-the-weekANNKE reagiert mit diesen Angeboten auf die überwältigende Nachfrage nach Premium-Sicherheitsprodukten und lädt Kunden weltweit ein, von den unglaublichen Rabatten auf die besten und meistverkauften intelligenten Sicherheitskameras und -systeme zu profitieren.Kunden können sich auf massive Rabatte auf alle innovativen ANNKE Sicherheitslösungen freuen, darunter die chartverdächtigen PoE Sicherheitslösungen (https://www.annke.com/collections/poe-security-solutions?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=springsales20210312), die branchenführenden NightChromaTM (https://www.annke.com/pages/nightchroma-security-cameras?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=springsales20210312) ACE-Farbnachtlösungen, die erschwinglichen drahtlosen Systeme (https://www.annke.com/collections/wireless-security-solutions?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=springsales20210312) und die analogen Lösungen (https://www.annke.com/collections/analog-security-solutions?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=springsales20210312) - und das alles mit einem Preisnachlass von 25%. Dies garantiert, dass alle Verbraucher die aufsehenerregenden Kameras & Systeme für jedes Budget erwerben können.Neben den weiteren großartigen Rabatten auf der gesamten Website bietet ANNKE seinen Kunden intelligente Möglichkeiten zum Einkaufen, einschließlich kostenloser Lieferung in den meisten Ländern und einfacher Express-Kaufabwicklung über PayPal & Amazon Pay. Alle Kunden genießen eine 90-tägige Geld-zurück-Garantie, eine 24-monatige kostenlose Garantie und lebenslangen technischen Support für ein 100% sorgenfreies Einkaufserlebnis. Kaufen Sie jetzt Ihre ANNKE Produkte, bevor der Mega-Sale endet!Über ANNKEANNKE wurde für die Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten und intelligentesten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftsbesitzer weltweit anzubieten. ANNKEs tiefgreifende Expertise in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und hochmodernen Funktionen ermöglicht es dem Unternehmen, die nahtlosesten Sicherheitslösungen für Anwender zu liefern. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, um Kunden die einfachsten und unkompliziertesten Sicherheitsprodukte zu bieten.Für weitere Details über ANNKE und seine Produkte besuchen Sie bitte:https://www.annke.com.Pressekontakt:MedienkontaktAlice Wei/PR-ManagerinE-Mail: pr@annke.comOriginal-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/4865861