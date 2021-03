Seit Jahresbeginn sind die Zinsen von Staatsanleihen sowohl in der Eurozone als auch in den USA relativ deutlich angestiegen. Bei zehn Jahren Restlaufzeit zog die Rendite der US-Treasuries von gut 0,90% p.a. auf zuletzt über 1,60% p.a. an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hingegen stieg nur um etwa 35 Basispunkte von -0,57 auf -0,23% p.a. Ende Februar. Seit März ging es allerdings wieder bergab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...