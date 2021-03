Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (ISIN: AT0000946652) will keine Dividende für das letzte Geschäftsjahr auszahlen, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr eine Dividende von 1,20 Euro pro Aktie erhielten, wie SBO am Mittwoch mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 29. April 2021 statt. Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2020 um 34,6 Prozent auf 291,2 Mio. Euro (2019: 445,3 Mio. Euro). ...

