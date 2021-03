Unterföhring (ots) - Ein Dienstag zum Verlieben auf ProSieben: "The Masked Singer" legt stark zu und begeistert mit einem hervorragenden Marktanteil von 25,2 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Die doppelte Demaskierung im Halbfinale sehen insgesamt 7,29 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 Jahren): Sänger Guildo Horn entpuppt sich als der sportliche Stier, Moderator Thore Schölermann lüftet die Monstronaut-Maske.Topwerte im Anschluss: Das Magazin "red." begeistert mit sensationellen 22,7 Prozent Marktanteil. "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf überzeugt mit sehr guten 12,2 Prozent. Damit holt ProSieben mit starken 14,9 Prozent erneut die Tagesmarktführung am Dienstag.Zum ersten Mal fallen zwei MaskenDoppel-Premiere: Erstmals fallen im Halbfinale von The MaskedSinger zwei Masken. Und zum ersten Mal tippen Ruth Moschner, Rea Garvey und Katrin Bauerfeind im Rateteam vor der Enthüllung richtig. Unter dem Stier vermuten sie den Musiker Guildo Horn. Treffer. "Es war eine tolle Reise und ich bin dankbar, dass ich bis ins Halbfinale gekommen bin", resümiert das musikalische Multitalent. "Wenn du unter der Maske bist, darfst Du mit keinem mehr reden und manchmal ist das ein Luxus. Ich war einfach der Stier und habe mich in meinem Kokon wahnsinnig wohlgefühlt." Nach der zweiten Zuschauer-Entscheidung hebt der freche Monstronaut seinen übergroßen Plüschkopf. Und entpuppt sich als Moderator Thore Schölermann: "Ich bin einfach nur überglücklich, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, es über die erste Show hinaus zu schaffen und dann bis zum Halbfinale. Das war der verrückteste und bekloppteste Ritt, den ich je in meinem Leben gemacht habe - und ein Riesenspaß!"Wer holt im Finale den Siegerpokal?Noch vier Masken im Rennen: Im "The Masked Singer"-Finale, am Dienstag, 23. März 2021, singen der Dinosaurier, der Flamingo, der Leopard und die Schildkröte. Die Zuschauer entscheiden ab 20:15 Uhr live, welche Maske in der Frühjahrs-Staffel der ProSieben-Erfolgsshow den Siegerpokal holt."The Masked Singer" - Finale am Dienstag, 23. März 2021 live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.deAusführliche Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 17.03.2021 (vorläufig gewichtet: 16.03.2021)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4865933