Orangensaft zählt zu den volatilsten Instrumenten im Bereich Rohstoffe und gehört zu den "gute Laune" Produkten. Der Anleger benötigt starke Nerven, denn mehrere Hundert Prozent Schwankungen in wenigen Monaten sind in diesem mittlerweile auch relativ illiquiden Rohstoff nicht ungewöhnlich. Aktuell nähert sich der Future der 130 Cent-Marke, sollte er diese durchbrechen könnte es einen weiteren Schub nach oben gehen.Bis kurz vor Ausbruch der Covid-19 Pandemie in Europa befand sich Orangensaft in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...