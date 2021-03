Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kern-EWU-Staatsanleihen zeigten sich gestern zunächst robust, so die Analysten der Helaba.Schlussendlich sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber nahezu unverändert zum Vortag aus dem Handel gegangen. Für Verunsicherung sorge momentan der Rückschritt in der EU-Impfkampagne, nachdem die Astra-Zeneca-Impfungen in vielen Ländern ausgesetzt worden seien. Der für heute geplante Impfgipfel von Bund und Ländern sei verschoben worden, um die Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur abzuwarten. ...

