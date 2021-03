Wien (www.anleihencheck.de) - Die rege Aktivität an den europäischen Primärmärkten setzte sich gestern mit 13 Emittenten fort, die 16 Tranchen in Höhe von EUR 17,7 Mrd. anboten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Goldman habe gestern mit einer dreiteiligen EUR/GBP-Anleihe die Aktivität bei Finanztiteln angeführt. Zusammen mit Standard Chartered, BBVA, der österreichischen BAWAG und Hypo NOE sei das dieswöchige Emissionsvolumen der Finanzwerte auf EUR 13,45 Mrd. gestiegen (nach einem bereits starken Montag). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...