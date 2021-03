Kitzbühel (ots) - Eine Reihe renommierter Prämierungen für den Imagefilm NEUEs regnet Auszeichnungen für Kitzbühel Tourismus. Der neue Imagefilm "Kitzbühel 365" wurde von Cannes bis Japan mit hochkarätigen internationalen Preisen ausgezeichnet.Bereits zum fünften Mal wurde der Imagefilm "Kitzbühel 365 - Neue Welten, Neue Kosmen, Neue Wunder" mit einem der bedeutendsten Werbepreise der Tourismusindustrie gekürt. Beim Japan World's Tourism Film Festival konnte das innovative Storytelling-Format den 2. Preis in der Kategorie "Tourismus-Destinationen - City Award" erzielen. Eine starke Leistung bei über 1.300 Einreichungen.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die renommierten Auszeichnungen für dieses Herzensprojekt: "Es ist uns eine außerordentliche Ehre, dass unser Imagefilm mittlerweile weltweit prämiert wurde und bestätigt unseren innovativen Storytelling-Zugang auf Werteebene. Ein herzlicher Dank gilt Matthias Felsner von Friendship sowie unseren Kreativen im Team von Kitzbühel Tourismus für die Umsetzung."Weltweite Auszeichnungen von Cannes bis JapanBereits bei den 11. Cannes Corporate Media & TV Awards letzten November wurde das Ganzjahresportrait "Kitzbühel 365" mit dem Goldenen Delphin in der Kategorie "Social Media & Kurzvideos" ausgezeichnet. Somit ging diese begehrte Trophäe aus einem der bedeutendsten Filmzentren der Welt bereits zum zweiten Mal in die Gamsstadt.Beim Film Forum Austria, dem österreichischen Filmpreis für Werbung und Wirtschaft, gewann der Imagefilm NEU gleich zweimal Gold - in den Kategorien "Freizeit und Abenteuer" sowie "Montage".In Warschau erhielt Kitzbühel Tourismus beim 15. FilmAT-Festival, dem polnischen Mitglied des Internationalen Komitees der Tourfilm-Festivals CIFFT, zudem den 2. Preis In der Kategorie "Werbefilm der Stadt".Innovative TourismuswerbungDer unkonventionelle Zugang des Teams zur Bewerbung der touristischen Region wurde als Pilotprojekt für die Tourismuswerbung der Zukunft gestartet. "Wir sehen, dass sich ein neues Wertemodell entwickelt, welches in der Kommunikation zentrale Bedeutung erlangt.", erläutert Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser.Dieses neue Verständnis von Lebensqualität, welche Alltag und Urlaub überspannt, lädt im Imagefilm auf eine alternierende Reise durch Kitzbühels Jahreszeiten. Megatrends wie Individualität, neue Formen von Familie und nachhaltige Mobilitätsperspektiven sind die Motive der neuen touristischen Generation und werden im Imagefilm auf subtile Art und Weise mit dem Storytelling verwoben. Kitzbühel Tourismus ist überzeugt, dass in dieser Art der Kommunikation das Potenzial für eine zukunftsweisende Verknüpfung mit den traditionellen Markenkernwerten Kitzbühels liegt und setzt dies auch im Markenbildungsprozess 2021 fort.Imagefilm "Kitzbühel 365" Neue Welten, Neue Kosmen, Neue Wunder (https://www.kitzbuehel.com/imagefilm-2020/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/4865948