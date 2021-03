Diese Versionen sind sowohl in Einzel- als auch in Doppelkonfigurationen erhältlich und finden beispielsweise Einsatz in Industrie- und Endverbraucheranwendungen wie Fabrikautomation, Robotik und Klimaanlagen. Die steigende Nachfrage nach mehr Effizienz und Leistungsdichte erfordert von Industrie- und Endverbraucheranwendungen höhere Eingangsspannungen. MOSFETs müssen deshalb sowohl einen niedrigeren Durchlasswiderstand als auch eine hohe Spannungsfestigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...