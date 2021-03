München (ots) -Jürgen Vogel ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Jörg Pilawa hielt ihn lange für einen "einsamen Wolf". Doch der 53-jährige ist glücklich liiert mit Schauspielkollegin Natalia Belitski ("Das Parfum"). Gemeinsam stellen sich die beiden dem "Quizduell Olymp". Ob sie sich auch hier als gutes Team bewähren? Zu sehen am Freitag, 19. März, 18:50 Uhr bei "Quizduell-Olymp" im Ersten mit Jörg Pilawa.Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner, Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.de www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4866057