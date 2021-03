Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Februar lasteten steigende US-Renditen zusammen mit idiosynkratischen Risiken auf den Anleihen aus den Schwellenländern, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index habe der in US-Dollar und Euro denominierte Gesamtmarkt 2,6 Prozent verloren. Die Risikoaufschläge gegenüber US-Staatsanleihen hätten sich zudem um sechs auf 358 Basispunkte leicht erhöht. Der im August 2020 begonnene Trend zu höheren US-Renditen habe sich im Februar mit hoher Dynamik fortgesetzt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende Januar noch bei 1,07 Prozent gelegen habe, sei zum Monatsende kurzzeitig auf mehr als 1,6 Prozent geklettert. ...

