Boston (www.fondscheck.de) - Während britische Aktien im Jahr 2020 nicht mit den globalen Aktien mithalten konnten, scheinen sich die Geschicke des Landes seit Beginn des neuen Jahres gewendet zu haben, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Eine breite Rotation in Richtung Value, unterstützt durch eine relativ erfolgreiche Einführung von Impfstoffen und günstige EPS-Prognosen, habe dem FTSE All Share geholfen, den FTSE World im bisherigen Jahresverlauf zu übertreffen. Könnte die Outperformance anhalten? ...

