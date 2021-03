Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Deutsche Aktienindex hat im Januar erstmals die Marke von 14.000 Punkten überwunden und ist in der vergangenen Woche überraschend auf ein Rekordhoch von 14.595 Zählern gestiegen, berichten die Experten vom BVI.Viele Anleger seien auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sie niedrigere Kurse erwartet hätten. Ein weit verbreiteter Fehler sei es, an der Börse auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu warten. Das sei gerade in Bullenmärkten zu beobachten. Viele Anleger stünden an der Seitenlinie und würden auf eine unmittelbar bevorstehende Korrektur warten, die eine günstige Kaufgelegenheit bieten solle. Doch an der Börse werde nicht geklingelt - weder zum Einstieg noch zum Ausstieg. An diese Börsenweisheit erinnere die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften. ...

