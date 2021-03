DJ PTA-News: SPARTA AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

Heidelberg (pta015/17.03.2021/10:53) - Mit dem gestrigen Tag wurde die Kapitalerhöhung der Sparta AG wirksam in das Handelsregister eingetragen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden bei einer Zeichnungsquote von nahezu 100 % insgesamt 992.819 neue Aktien bei einem Mittelzufluss für die Gesellschaft von rd. 27,8 Mio. Euro ausgegeben. Das neue Grundkapital beträgt nunmehr 27.853.742 Euro bei nunmehr insgesamt 1.989.553 ausgegebenen Aktien.

Die neuen Aktien sollen den Zeichnern baldmöglichst in ihren Depots gutgeschrieben werden.

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

