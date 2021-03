Upwork und Chegg - HSBC erweitert Produktpalette

Werbung



HSBC hat seine Produktpalette um 15 neue Basiswerte erweitert. Darunter u.a. das Freelancer-Netzwerk Upwork und Chegg, ein US-amerikanisches Unternehmen für Bildungstechnologie. Wie sich die beiden Unternehmen bisher entwickelt haben und wie die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr aussehen, lesen Sie hier.





Upwork



Upwork betreibt eine Plattform, auf der Unternehmen professionelle Freelancer für Projekte engagieren können. Letztere können sich und ihre Fähigkeiten auf der Plattform präsentieren, um bezahlte Aufträge zu generieren. Upwork baut dabei auf einen Direct-to-talent-Ansatz als Alternative zu Intermediären wie Recruitern und Agenturen. Unternehmen können in direkten Kontakt mit den Freelancern treten. Upwork stellt den Freelancern Gebühren für die Nutzung der Plattform in Rechnung und behält darüber hinaus auch einen kleinen Prozentsatz von etwaigen Zahlungen, die über die Plattform abgewickelt werden, ein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Upwork mit seinem Geschäftsmodell einen Umsatz von 373,6 Mio. USD, ein Plus von 24%. Fast verdoppelt hat sich das bereinigte EBITDA auf einen Betrag von 14 Mio. USD. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management einen Umsatz zwischen 460 und 470 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA soll in einer Spanne zwischen 12 und 16 Mio. USD liegen.





Chegg



Studenten haben es oftmals nicht leicht. Scheinbar unlösbare Mathe-Aufgaben, Hausarbeiten und komplizierte Theorien stellen Studenten vor teils große Probleme. Chegg will mit seinem Service hier Abhilfe schaffen. Studenten können die Chegg-Webseite nutzen, um auf schwierige Fragen Antworten von Fachexperten zu bekommen. Mit Chegg Writing können darüber hinaus Rechtschreib- und Plagiatsprüfungen für wissenschaftliche Arbeiten durchgeführt werden. Und mit dem Chegg Math Solver können Studenten mathematische Probleme lösen und dabei auf einen detaillierten Lösungsweg zurückgreifen. Etwa 6,6 Mio. Studenten nutzten 2020 die Dienste von Chegg. Zuletzt stieg der Jahresumsatz um 57% auf 644,3 Mio. Dollar. Das bereinigte EBITDA legte im Zuge dessen von 125 Mio. Dollar auf 207,1 Mio. Dollar zu. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird mit Wachstum gerechnet: So soll der Umsatz mit einer Spanne zwischen 780 und 790 Mio. US-Dollar um mehr als 20% wachsen. Das bereinigte EBITDA soll mit einer Wachstumsrate von bis zu 30% auf eine Spanne zwischen 265 bis 270 Mio. US-Dollar zulegen.

Neben Chegg und Upwork hat HSBC noch weitere Basiswerte wie etwa Xinyi Solar Holdings Ltd., Orange SA oder Sea Ltd. emittiert. Alle 15 neuen Basiswerte finden Sie hier in der Übersicht. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auf unsere bevorstehende Daily Trading Live Veranstaltung hinweisen. Dort wird Ihnen Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, explizit erklären, auf welche Charts es jetzt auf dem Börsenparkett ankommt. Er wirft zudem einen kritischen Blick auf die Frage, inwieweit die aktuelle Aktienrally noch anhält. Auch wird er Sie über den Faktor "Saisonalität" informieren, damit Sie zur passenden Zeit von saisonalem Rückenwind profitieren können. Seien Sie am Donnerstag, den 18. März 2021, um 18:30 Uhr live mit dabei. Hier geht's zur Veranstaltung.



