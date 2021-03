Unterföhring (ots) -- Alles einfach auf Sky: Alle verfügbaren Formel 1 Inhalte auf einen Blick an einem Ort auf der Sky Q Box- Das ultimative Fanerlebnis: Einfach aus einer von 20 On Board-Kameraperspektiven oder dem Pitlane- und Data Channel wählen und das Live-Rennen aus Fahrer- und Teamsicht genießen- Dank der smarten "Was hab' ich verpasst?" Funktion können Fans die Schlüsselmomente des Rennens jederzeit noch einmal sehen- Das Rundum-Sorglos-Paket für Motorsportfans: Highlight-Clips auf Abruf, einzigartige Live Streams, die besten Formel 1 Dokus und Filme jederzeit auf Abruf und dazu die YouTube-Kanäle aller F1 TeamsUnterföhring (ots) - 17. März 2021 - Ob beim Start-Gerangel in der ersten Kurve, beim Reifenwechsel in der Boxengasse, oder den emotionalen Reaktionen hinter den Kulissen: Mit dem neuen Formel 1 Erlebnis auf Sky Q sind Fans so nah wie nie zuvor am Renngeschehen und bei ihren favorisierten Teams und Fahrern.Alles zur Formel 1 auf einen BlickAuf der Formel-1-Startseite von Sky Q finden Fans kompakt und übersichtlich alles, was das Motorsportherz begehrt: Highlight-Clips der Rennen auf Abruf, die aktuellen Live Streams, alle YouTube-Kanäle aller Formel-1-Teams, inklusive des neuen offiziellen Mick-Schumacher-Kanals, bis hin zur unverzichtbaren "Was hab' ich verpasst?" Funktion. Dazu gibt's einzigartige Rennklassiker auf Abruf: etwa die besten Regenrennen, oder die besten Rennen von Sebastian Vettel und Michael Schumacher. Ergänzt wird das Angebot um aufregende Dokumentationen, darunter das siebenteilige Sky Original "Race to Perfection", oder die Netflix-Reihe "Drive to Survive" (Staffel 1 & 2). Einfach mit der Sky Q Sprachfernbedienung nach "Formel 1" suchen und eintauchen in die faszinierende Welt der Rennboliden.Mit mehr als 20 Live-Streams hautnah dabeiAllen Hardcore Formel 1 Enthusiasten liefert Sky Q das ultimative Fanerlebnis: Sie können ganz einfach während des Live-Rennens aus einer von 20 On Board-Kameraperspektiven wählen und das Live-Rennen aus Sicht von Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Co. genießen, oder mit dem Pitlane- und Data Channel die Ereignisse aus Sicht der Teams verfolgen. Alle Live-Streams sind direkt über die Formel-1-Startseite auf Sky Q erreichbar."Was hab' ich verpasst" Funktion neu in der Formel 1Doch damit nicht genug: Mit der smarten, schon bei Fußballfans heiß begehrten "Was hab ich' verpasst?"-Funktion verpassen Zuschauer ab sofort auch in der Formel 1 keine Schlüsselmomente mehr, auch wenn sie einmal erst nach Rennstart einschalten. Highlights wie etwa Starts und Ende des Rennens, Pitstops und Team Radios lassen sich mit "Was hab' ich verpasst?" jederzeit wiederholen. Die Funktion ist praktisch und schnell über den Sportbereich, die Formel-1-Startseite oder mithilfe der Sky Q Sprachsteuerung (einfach "Was hab' ich verpasst?" in die Sprachfernbedingung sprechen) abrufbar.Alle Rennen in UHD und künftig auch in HDRUm das neue Formel 1 Erlebnis auf Sky Q zu genießen, benötigen Fans lediglich einen Sky Q Receiver und das Sky Sportpaket. Mit der zubuchbaren UHD-Option lassen sich viele Qualifyings und alle Rennen außerdem in ultrascharfem UHD verfolgen. Sobald ein entsprechendes Signal verfügbar gemacht wird, werden die UHD-Übertragungen auch in HDR mit noch mehr Details, kräftigeren Farben und erhöhtem Kontrast zu sehen sein.Charly Classen, EVP Sport bei Sky Deutschland: "Mit Sky Q machen wir es Motorsportfans ganz einfach, die Faszination Formel 1 in noch nie dagewesener Form zu erleben. Mit tollen Features wie den On-Board-Kameras, oder der 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion entgeht den Zuschauern während der Rennen nichts mehr. Und wer nicht genug bekommen kann, hat die Möglichkeit, mit Sky Q rund um die Uhr unseren neuen Sender Sky Sport F1, sowie unzählige Dokus, Rennklassiker, Filme und weitere Highlights auf Abruf zu genießen. Mit Sky Q sind die Fans definitiv immer in der Pole Position."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.