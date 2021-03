Gute Zahlen und trotzdem Entlassungen: Spiele-Gigant Blizzard sorgt derzeit für gemischte Schlagzeilen. Der Konzern hinter "World of Warcraft" hat jetzt trotz Rekorderlösen 50 Mitarbeiter entlassen. Von den Entlassungen betroffen, sind vor allem Mitarbeiter, die E-Sport-Events für die Franchises "Overwatch" und "Call of Duty" organisierten. Die Führung gab Reuters gegenüber zu verstehen, dass dies den ersten Teil einer Umstrukturierung der Ligen darstellt. Man müsse sich inmitten der Pandemie neu erfinden, so Tony Petitti, der Abteilungsleiter für die betroffene Sparte "Sport und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...