Bitkom: EU-Allianz sinnvoll wegen hoher Nachfrage nach Halbleitern

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland ist die Nachfrage nach Halbleitern deutlich höher als das Angebot, ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Daher sei eine europäische Initiative im Bereich Mikroprozessoren und Halbleitertechnologien sinnvoll, erklärte Bitkom.

Der coronabedingte Digitalisierungsschub habe in allen Lebensbereichen zu einer verstärkten Nachfrage geführt. Dies sei auf eine ohnehin angespannte Lieferkettensituation gestoßen. Im Ergebnis habe sich mit der Corona-Krise daher das digitale Ungleichgewicht nach Einschätzung der Unternehmen weiter verschärft.

"Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie im digitalen Zeitalter und Halbleiter sind die Basis für fast alle künftigen digitalen Technologien. Die aktuellen Lieferengpässe sind ein Anlass, einseitige Abhängigkeiten zu hinterfragen und die Ausgangsposition im globalen Wettbewerb um digitale Technologien zu verbessern", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Die Umfrage unter 1.103 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten ergab, dass zwei von drei deutschen Unternehmen digitale Bauteile und Hardware-Komponenten wie Chips, Sensoren oder Prozessoren importieren. Je größer die Unternehmen, desto wichtiger sind die Importe.

Müssen digitale Schlüsseltechnologien fördern

Bei den Unternehmen ab 500 Beschäftigten importieren 83 Prozent solche digitalen Bauteile. Hardware-Komponenten sind quer durch alle Branchen gefragt. Besonders hoch ist die Nachfrage in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Finanzbranche. Auch im Handel sowie in der Automobilindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau ist die Mehrheit der Unternehmen betroffen.

Drei von vier sehen durch die Corona-Pandemie verschärfte internationale Ungleichheiten im Wettbewerb um digitale Technologien, ergab die Umfrage. Vier von zehn gehen sogar davon aus, dass der technologische Vorsprung anderer Länder für Deutschland nicht mehr aufzuholen ist. Bitkom forderte daher die gezielte Förderung von digitalen Schlüsseltechnologien und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die datengetrieben Plattformökonomie.

Positiv sieht Bitkom die gemeinsame Erklärung zahlreicher EU-Mitgliedstaaten zur Schaffung einer europäischen Initiative im Bereich Mikroprozessoren und Halbleitertechnologien, um Produktionskapazitäten und Kompetenz für Mikroelektronik in Europa aufzubauen und diese Vorhaben mit Milliardensummen zu fördern.

"Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, muss die EU ihre Kräfte bündeln und gemeinsam die notwendigen Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Diese Absichtserklärungen müssen zügig in die Tat umgesetzt werden", forderte Berg. "Wir dürfen keine Zeit verlieren, aber uns auch nicht zu Kurzschlussreaktionen verleiten lassen. Wir brauchen eine konzertierte Antwort auf die strukturellen Herausforderungen."

