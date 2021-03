(shareribs.com) London 17.03.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Mittwoch leicht nach oben, wobei die Marktteilnehmer die Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten. Der Dollar Index bleibt weiterhin auf einem relativ hohen Niveau.Der Goldpreis hat sich wieder oberhalb der Marke von 1.700 USD etabliert, wobei das gelbe Metall am Dienstag ein Zwei-Wochenhoch erreichte. An den Märkten ist derzeit viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...