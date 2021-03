DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

17.03.2021 / 12:00

GBC Kapital GmbH: Solutiance AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums erfolgreich ab - Das Private Placement wurde von der GBC Kapital GmbH begleitet



Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der Solutiance AG (ISIN DE0006926504) - die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Das an die Bezugsfrist anschließende Private Placement wurde von der GBC Kapital GmbH begleitet.

Insgesamt wurden 1.069.219 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 platziert. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden die Aktien ausschließlich qualifizierten bzw. professionellen und institutionellen Investoren angeboten.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der Solutiance AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 1,44 Mio. zu.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG von EUR 6.449.415,00 um EUR 1.069.219,00 auf EUR 7.518.634,00.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Solutiance AG dienen und insbesondere für Investitionen in den Ausbau der IT-Plattform sowie für Vertrieb und Marketing verwendet werden.





Über die Solutiance AG:

Die im Freiverkehr der Börsen München (m:access) notierte sowie in Frankfurt, XETRA, Stuttgart und Berlin gelistete Solutiance AG agiert mit ihren softwaregestützten, immobilienbezogenen Dienstleistungen und ihrer IT-Plattform für den Immobilienbetrieb im stetig wachsenden Facility-Management-Sektor. Innerhalb dieses sehr dynamischen Marktes entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, den Immobilienbetrieb oder Teile des Immobilienbetriebs nicht mehr in Eigenleistung zu erbringen sondern diesen an externe B2B-Dienstleister, wie die Solutiance AG, auszulagern. Darüber hinaus hält der allgemeine Digitalisierungstrend auch verstärkt in der Immobilienbranche Einzug und eröffnet so auch Immobilienbetreibern vielfache Vorteile, z.B. im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und Zeitersparnis. Aktuell bietet Solutiance ihren Kunden vorrangig Lösungen für die Bereiche Betreiberpflichten Controlling und Dachmanagement.



Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Metzingen, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte Investoren tätig.

Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite.



Im Internet: www.gbc-kapital.de





Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Solutiance AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Solutiance AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.







