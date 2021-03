Ein neuer Weltmarktführer im Bereich Datensicherung und -pflege

EDEN PRAIRIE, Minnesota, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve, der weltweit erfahrenste Anbieter von Datensicherung und Ransomware-Schutz, hat heute die behördliche Genehmigung und den Abschluss der geplanten Fusion mit StorageCraft bekanntgegeben. Arcserve ist jetzt einer der fünf größten Anbieter von Produkten für Datenpflege und -sicherung weltweit.



"Bislang gab es kein Einzelunternehmen, das ein Lösungsportfolio anbieten konnte, das alle Anforderungen an den Schutz von Kundendaten und die Geschäftskontinuität mit Einfachheit, Agilität, Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit erfüllt", so Tom Signorello, CEO von Arcserve. "Arcserve hat gerade die Spielregeln geändert. Wir haben eine klare und überzeugende Vision für unsere Zukunft. Eine, die unseren Kunden Geschäftskontinuität, einen aufregenden Fahrplan in die Zukunft und Sicherheit bietet."

Die erweiterte globale Reichweite von Arcserve, die Breite des Produktportfolios und die kombinierten Innovationsinvestitionen bringen sofortige Differenzierung und Mehrwert auf den Markt. Vertriebspartner und Kunden können jetzt all ihre Anforderungen im Bereich Datenpflege- und -schutz mit erstklassigen Lösungen von einem einzigen Anbieter erfüllen. Sie bekommen außerdem einen zuverlässigen Fahrplan zur Unterstützung sich entwickelnder Dateninfrastrukturen und Workloads, die sich über DRaaS-, BaaS-, SaaS-Schutz, hybride und konvergente Datenpflege, Direct-to-Cloud-Datensicherung und Workload-Migration in die Cloud oder eine beliebige andere Infrastruktur erstrecken.

Infolge der Fusion bietet das erheblich erweiterte Arcserve-Lösungsportfolio Vertriebsorganisationen die erforderliche Vereinfachung und Agilität. Sie können den Verkaufsprozess mit Lösungen, Dienstleistungen und Support von einem einzigen Anbieter vereinfachen und gleichzeitig durch Diversifizierung, den Zielmarktanteil vergrößern, den Umsatz steigern und Gewinnmöglichkeiten schaffen. Flexible Geschäftsmodelle für Dauerlizenzen und Abonnements optimieren die Markt- und Umsatzmöglichkeiten weiter ermöglichen und reibungslosen Handel.

Ein Fahrplan für die Integration und Innovation von Technologien des gesamten Arcserve-Lösungsportfolios - einschließlich des Portfolios des Arcserve-Unternehmens StorageCraft - stellt künftig fortschrittlichste Datensicherungs- und -wiederherstellungslösungen bereit, die über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden. Der beschleunigte Weg zu Innovationen bietet Vertriebsorganisationen bequemen Zugang zur Datensicherung der Zukunft und stellt sicher, dass sie den Kundenanforderungen immer einen Schritt voraus sind - durch eine nahtlose Weiterentwicklung von aktuellen Infrastrukturen und Daten-Workloads, die hyperkonvergente und Multi-Cloud-Infrastrukturen, Container sowie Edge-Infrastrukturen und Cloud-Rechenzentren der nächsten Generation umfassen.

Klicken Sie hier , um weitere Informationen über die Fusion zu erhalten.

Über Arcserve

Arcserve bietet erstklassige Lösungen für den Schutz von unbezahlbarem digitalem Kapital für Unternehmen, die umfassenden Datenschutz benötigen. Arcserve wurde 1983 gegründet und ist der weltweit erfahrenste Anbieter von Geschäftskontinuitätslösungen, die generationenübergreifende IT-Infrastrukturen mit Anwendungen und Systemen an jedem Standort, vor Ort und in der Cloud schützen. Organisationen in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt verlassen sich auf die hocheffizienten, integrierten Technologien und das Fachwissen von Arcserve, um das Risiko von Datenverlusten und längeren Ausfallzeiten zu vermeiden - und gleichzeitig Kosten und Komplexität der Datensicherung und -wiederherstellung um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Arcserve hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, und Standorte auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter www.arcserve.com , und folgen Sie @Arcserve auf Twitter.

Kontaktinformationen:

Jock Breitwieser

Arcserve

+1 408 800 5625