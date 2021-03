Squarespace hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Hosting- und E-Commerce-Anbieter erhält dabei eine Bewertung in Höhe von 10 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Squarespace haben sich an der Rekordrunde unter anderem die Neuinvestoren Dragoneer, Tiger Global, D1 Capital Partners und Fidelity Management beteiligt. Ebenfalls an Bord sind die Altinvestoren Accel und General Atlantic. Das Geld will Squarespace in weiteres Wachstum investieren. Squarespace wurde 2003 von Anthony Casalena gegründet und operierte die ersten sieben Jahre ohne ...

