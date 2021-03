In den vergangenen Wochen wiesen wir bereits mehrfach und eindringlich auf die massive Überbewertung und Blasenbildung bei den beliebten Wasserstoff-Aktien Plug Power (ISIN: US72919P2020; WKN: A1JA81), Nel ASA (ISIN: NO0010081235; WKN: A0B733) und Ballard Power (ISIN: CA0585861085; ISIN: A0RENB) hin und warnten vor einer weiteren scharfen Kurskorrektur.Die Situation dürfte sich zumindest für Plug-Power jetzt noch weiterverschärften, denn wie das in Latham, New York, ansässige Unternehmen in einer gestrigen Pressemitteilung verlauten ließ, muss das Unternehmen seine 2018er-, 2019er-, und die vorläufigen 2020er-Bilanzen korrigieren, nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Fehler u.a. bei Buchwerten von genutzten Rechten/Lizenzen und den damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte sowie der falschen Klassifizierung von Forschungs- und Entwicklungskosten entdeckte.

