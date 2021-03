Die Ölpreise treten kurzfristig auf der Stelle. Am Mittwochvormittag werden weiterhin rund 68 Dollar je Barrel Brent (Nordseeöl) notiert. Die Heizölpreise in der DACH-Region steigen geringfügig, und werden durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen fester erwartet. Die Nachfrage zieht an. Die Ölpreise am Weltmarkt verharren in ihrer Warteposition knapp unterhalb von 70 Dollar je Barrel. Hier hat sich ein ...

